Тарасов возмутился, что от него требуют выплатить алименты, несмотря на карантин

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Тарасов возмутился, что от него требуют выплатить алименты, несмотря на карантин

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что судебный пристав связался с ним по телефону с призывом заплатить алименты в полном объёме до 1 апреля.

На просьбу пристава футболист ответил отказом, сказав, что не сможет этого сделать из-за карантина.

Напомним, в Москве введен режим самоизоляции до 14 апреля из-за пандемии коронавируса. 

"Я никогда не отказывался от алиментов. Платил их неисправно (автоматически бухгалтерия клуба осуществляла перевод). Единственный был момент с изменениями МРОТ, которые никто не учёл, и только из-за них возник долг, а не потому что, как меня хотят обвинить, я не плачу. Летом оплатил долг в размере 7 млн.

Я не отказываюсь платить в дальнейшем, но пристав указывает мне, что я ущемляю права ребёнка в связи с карантином. Карантин - это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться.

Преследование и травля налицо. Мне, конечно, приятно внимание к моей семье, но я за справедливость. И завершаю своё заявление тем, что я никогда не отказывался от выплат. Как платил, так и собираюсь, в рамках закона своей страны", - написал футболист в телеграме.

Тарасов опубликовал скриншоты и переписки с приставом.

Напомним, несколько дней назад Тарасов подарил своей супруге на 25-летие Porsche, из-за чего его стали обвинять в недобросовестной невыплате алиментов.

А еще: Жена Тарасова показала, как ей подарили Porsche| http://soccernews.ru
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