Тарасов выбыл на два месяца

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов перенёс операцию в связи с мышечной травмой.

Об этом сам футболист сообщил в инстаграме. По его словам, сроки восстановления составят два месяца.

Напомним, что по окончании минувшего сезона Тарасов остался без клуба.

Контракт 32-летнего хавбека с "Локомотивом" истёк и стороны решили его не продлевать.

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