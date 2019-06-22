Тарасов выбыл на два месяца

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Тарасов выбыл на два месяца

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов перенёс операцию в связи с мышечной травмой.

Об этом сам футболист сообщил в инстаграме. По его словам, сроки восстановления составят два месяца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке! Знало не так много людей, но заранее- спасибо всем за поддержку P.S. Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной! #всечтонеубиваеттоделаетнассильнее #квысокомучерезтрудное

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Напомним, что по окончании минувшего сезона Тарасов остался без клуба.

Контракт 32-летнего хавбека с "Локомотивом" истёк и стороны решили его не продлевать.

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