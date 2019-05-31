Тарасов выразил поддержку "Анжи", который испытывает финансовые трудности

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пожелал продолжить существование "Анжи", который вылетел из Российской Премьер-Лиги, а также может потерять профессиональный статус из-за финансовых проблем.

"Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из "Анжи". Надеюсь, команда выживет - ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе.

Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. "Амкар", "Тосно" год назад после победы в Кубке, сейчас "Анжи"… Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб - государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чем не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить", - написал Тарасов в своем Instagram.

В ответ "Анжи" поблагодарил Тарасова, добавив хештег #respect.

Не пропустите: Президент "Ростова": "Не довольны результатом. Я испытал полное опустошение и разочарование". | http://soccernews.ru