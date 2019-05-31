Тарасов выразил поддержку "Анжи", который испытывает финансовые трудности

Теги дмитрий тарасованжи

Тарасов выразил поддержку "Анжи", который испытывает финансовые трудности

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пожелал продолжить существование "Анжи", который вылетел из Российской Премьер-Лиги, а также может потерять профессиональный статус из-за финансовых проблем.

"Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из "Анжи". Надеюсь, команда выживет - ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе.

Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. "Амкар", "Тосно" год назад после победы в Кубке, сейчас "Анжи"… Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб - государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чем не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить", - написал Тарасов в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из "Анжи". Надеюсь, команда выживет - ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе. Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. Амкар, Тосно год назад после победы в Кубке, Сейчас Анжи... Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб - государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чем не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

В ответ "Анжи" поблагодарил Тарасова, добавив хештег #respect.

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