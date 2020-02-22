Новый игрок "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался о своей травме, полученной на тренировке.

Ранее игроки казанцев поддержали травмированного футболиста.

Футболист скорее всего пропустит всю весеннюю часть сезона из-за перелома.

"Вчера был жесткий момент, не зависящий от меня и от этого было еще тяжелее. Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.

Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими.



Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.

Уже готов к быстрому восстановлению", - написал футболист в своем инстаграме.

Напомним, что Тарасов только на этой неделе заключил с "Рубином" контракт до конца сезона.

Не пропустите: Слуцкий высказался о травме Тарасова. | http://soccernews.ru