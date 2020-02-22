Тарасов высказался о своей травме
Новый игрок "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался о своей травме, полученной на тренировке.
Ранее игроки казанцев поддержали травмированного футболиста.
Футболист скорее всего пропустит всю весеннюю часть сезона из-за перелома.
Вчера был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими ⠀ Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе. ⠀ Уже готов к быстрому восстановлению
"Вчера был жесткий момент, не зависящий от меня и от этого было еще тяжелее. Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.
Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими.
Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.
Уже готов к быстрому восстановлению", - написал футболист в своем инстаграме.
Напомним, что Тарасов только на этой неделе заключил с "Рубином" контракт до конца сезона.
Не пропустите: Слуцкий высказался о травме Тарасова. | http://soccernews.ru
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