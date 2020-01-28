Тарасов высказался о вспышке коронавируса в Китае

Хавбек Дмитрий Тарасов, который тренируется с казанским "Рубином", в инстаграме высказался о вспышке коронавируса в Китае.

"С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи.

Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу.

Да, пусть не за две недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ", - написал футболист.

Ранее сообщалось, что Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор.

В данный момент 32-летний Тарасов является свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был "Локомотив", который он покинул летом 2019 года. С тех пор хавбек был безработным.

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