Тарасов высказался о вспышке коронавируса в Китае
Хавбек Дмитрий Тарасов, который тренируется с казанским "Рубином", в инстаграме высказался о вспышке коронавируса в Китае.
Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за 2 недели построят больницу специально для этого. Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи. Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницуДа, пусть не за 2 недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ☝
"С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи.
Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу.
Да, пусть не за две недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ", - написал футболист.
Ранее сообщалось, что Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор.
В данный момент 32-летний Тарасов является свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был "Локомотив", который он покинул летом 2019 года. С тех пор хавбек был безработным.
Не пропустите: Тарасов забил дебютный гол за "Рубин". | http://soccernews.ru
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