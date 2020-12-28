Тарасов: "Я горжусь человеческими качествами Путина"
Бывший полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов похвалил благотворительную акцию "Ёлка желаний", в рамках которой тяжелобольные дети и сироты пишут письма Деду Морозу, и их мечты сбываются.
Среди прочих в ней принимают участие первые лица России, в том числе президент Владимир Путин.
"Недавно писал на свою любимую тему - "Ёлку желаний" и активно слежу за реализацией данного проекта. Все эти акции проводятся не просто так и которой год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами ВВ (Владимира Владимировича). Человек не просто взял, "сорвал шарик", а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тёзке из Челябинска. Больше тут и добавить нечего, кроме как, пусть все дети будут счастливы и здоровы", - написал Тарасов в инстаграме.
Напомним, что в декабре Тарасов остался без клуба. "Рубин" решил не продлевать с ним контракт. Хавбек отправился в отпуск на Мальдивы.
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