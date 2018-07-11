Тарасов: "Я сейчас - действительно безработный"

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Тарасов: "Я сейчас - действительно безработный"Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, получивший этим летом статус свободного агента, прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"По факту я сейчас - действительно безработный. Футбол, вся спортивная жизнь - это все долгие переговоры, руководство хочет одно, я хочу другое, но, я думаю, скоро мы найдем общий язык и я вот-вот улечу на сборы. Тем более сейчас такое событие, как рождение дочери. Думаю, через два дня я точно буду в Москве. Поступали ли мне предложения от других клубов? Это такая информация, я не буду говорить, это все в облаках где-то. Но я сейчас веду переговоры непосредственно с "Локомотивом" по продлению контракта", - цитирует 31-летнего хавбека Super.

Напомним, ранее появилась информация, что Тарасов уже согласовал новый контракт с "Локомотивом". | soccernews.ru

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