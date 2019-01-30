Тарасов ярко выразил свое отношение к ситуации с Кокориным и Мамаевым
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил поддержку хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, которые в данный момент содержатся в СИЗО "Бутырка".
Тарасов в своем инстаграме опубликовал фотографии Кокорина и Мамаева, прокомментировав ее хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.
Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили троих человек в центре Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.
Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.
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