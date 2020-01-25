Тарасов забил дебютный гол за "Рубин"

Полузащитник Дмитрий Тарасов впервые забил гол в составе казанского "Рубина".

Напомним, что с лета 32-летний футболист является свободным агентом, а клуб из Татарстана пригласил его на просмотр.

В товарищеском матче со "Слованом" Тарасов вышел в стартовом составе на позиции центрального защитника и отличился, замкнув подачу с углового.

Дмитрий Тарасов забивает после подачи углового ⚽️

Голевая передача на счету Дарко Йевтича pic.twitter.com/5QeIewThY6 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2020

Примечательно, что ассистировал хавбеку новичок "Рубина" Дарко Евтич, которого купили всего три дня назад у "Леха" за 600 тысяч евро.

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