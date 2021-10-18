Тарасов завершил игровую карьеру
Фото: инстаграм Тарасова/Автор неизвестен
Экс-футболист московского "Локомотива", казанского "Рубина", а сейчас хавбек "Велеса" Дмитрий Тарасов уходит из профессионального футбола.
На днях Тарасов провел прощальный ужин для своей команды. На ужин он позвал всю команду и весь тренерский штаб и президента "Велеса".
Как сообщает kazved.ru, сейчас Тарасов получает много различных предложений от блогеров и представителей шоу-бизнеса для участия в различных проектах. Также у него есть много рекламных предложений от спортивных брендов.
Также не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Фелиппе Коутиньо высказался о своем возвращении после травмы
-
Рейньер может покинуть "Боруссию"
-
Лукас Эрнандес прибыл в суд
-
Де Дзерби лестно высказался о Гвардиоле
-
Гари Невилл высказался о неудачах Санчо в "Манчестер Юнайтед"
-
Киммих высказался о своем непопадании в список претендентов на "Золотой мяч"
-
Тарасов завершил игровую карьеру
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Ювентус"
-
Де Дзерби назвал своего фаворита в гонке за "Золотым мячом"
-
Мостовой сделал заявление о своём будущем в "Зените"
-
"Манчестер Юнайтед" поборется за трансферную цель "Челси"
-
Опубликована символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Венгер предложил судейскую реформу в футболе
-
Россиянин Карасёв получил назначение на матч Лиги Чемпионов
-
Бывший пресс-атташе "Анжи" рассказал о развале "золотого" состава команды
-
"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги 45-летней давности
-
3
"Барселона" не отпустила Агуэро в ПСЖ в обмен на Икарди
-
В "Ахмате" отреагировали на слухи о скорой отставке Талалаева
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на украинского вратаря
-
Крал заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию