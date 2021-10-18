Тарасов завершил игровую карьеру

Теги велес (москва)дмитрий тарасов

Тарасов завершил игровую карьеруФото: инстаграм Тарасова/Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Локомотива", казанского "Рубина", а сейчас хавбек "Велеса" Дмитрий Тарасов уходит из профессионального футбола.

На днях Тарасов провел прощальный ужин для своей команды. На ужин он позвал всю команду и весь тренерский штаб и президента "Велеса".

Как сообщает kazved.ru, сейчас Тарасов получает много различных предложений от блогеров и представителей шоу-бизнеса для участия в различных проектах. Также у него есть много рекламных предложений от спортивных брендов.

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