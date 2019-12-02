Тарасов заявил, что он никогда не бил Бузову



Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что он никогда не бил свою бывшую жену Ольгу Бузову.

"Я никогда не избивал Ольгу Бузову!" - приводит слова Тарасова "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что только осенью 2013 года девушка трижды вызывала полицию из-за избиений футболиста. Представитель полиции приезжал на вызов и проводил беседы с Тарасовым. Бузова при этом отказывалась фиксировать побои и не писала заявлений, так как, по ее словам: "ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы".

Тарасова и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.

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