Тарасов заявил, что он никогда не бил Бузову

1 Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Тарасов заявил, что он никогда не бил Бузову
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что он никогда не бил свою бывшую жену Ольгу Бузову.

"Я никогда не избивал Ольгу Бузову!" - приводит слова Тарасова "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что только осенью 2013 года девушка трижды вызывала полицию из-за избиений футболиста. Представитель полиции приезжал на вызов и проводил беседы с Тарасовым. Бузова при этом отказывалась фиксировать побои и не писала заявлений, так как, по ее словам: "ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы".

Тарасова и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.

Не пропустите: Тарасов ответил Тине Канделаки. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Карыч:"Я никогда не бил кроша"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"

ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов