Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов подтвердил, что у него есть амбиции стать политиком.

"Предложения пойти в политику? Разговоров не было. Но я думаю об этом и как это делается. Такая мысль промелькнула. Госдума? Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в чём-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить всё, чтобы потом на все вопросы отвечать грамотно.

Партия? Никого не поддерживаю. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я ещё поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. Если есть талант, то можно пойти без специальных знаний. Исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Чтобы бедолаг, всех бедных. В этом направлении я пойду", - сказал Тарасов.

Последним клубом 32-летнего полузащитника был московский "Локомотив", который он покинул минувшим летом на правах свободного агента. Новую команду он себе пока не нашёл.

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