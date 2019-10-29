Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов подтвердил, что у него есть амбиции стать политиком.

"Предложения пойти в политику? Разговоров не было. Но я думаю об этом и как это делается. Такая мысль промелькнула. Госдума? Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в чём-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить всё, чтобы потом на все вопросы отвечать грамотно.

Партия? Никого не поддерживаю. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я ещё поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. Если есть талант, то можно пойти без специальных знаний. Исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Чтобы бедолаг, всех бедных. В этом направлении я пойду", - сказал Тарасов.

Последним клубом 32-летнего полузащитника был московский "Локомотив", который он покинул минувшим летом на правах свободного агента. Новую команду он себе пока не нашёл.

Не пропустите: Ловчев: "Когда смотрю в лицо Васину, вижу одухотворённого дебила". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон передумал завершать карьеру

Буффон передумал завершать карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов