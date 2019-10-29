Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов подтвердил, что у него есть амбиции стать политиком.
"Предложения пойти в политику? Разговоров не было. Но я думаю об этом и как это делается. Такая мысль промелькнула. Госдума? Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в чём-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить всё, чтобы потом на все вопросы отвечать грамотно.
Партия? Никого не поддерживаю. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я ещё поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. Если есть талант, то можно пойти без специальных знаний. Исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Чтобы бедолаг, всех бедных. В этом направлении я пойду", - сказал Тарасов.
Последним клубом 32-летнего полузащитника был московский "Локомотив", который он покинул минувшим летом на правах свободного агента. Новую команду он себе пока не нашёл.
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|Команда
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|14
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|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
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|5
|ЦСКА Москва
|14
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|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
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|9
|Рубин
|14
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|10
|Арсенал Тула
|14
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|11
|Уфа
|14
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|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
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|Сочи
|14
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|15
|Ахмат
|14
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|16
|Тамбов
|14
|11