Тарасова официально обвинили в расизме из-за штуки про коронавирус
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) обвинила в расизме полузащитника Дмитрия Тарасова, который в данный момент тренируется в составе казанского "Рубина". Футболист опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности, подписав ее "коронавирус".
"Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями", – приводят "РИА Новости" заявление пресс-службы FARE.
На данный момент от коронавируса умерли более 1 100 человек. Официально заболевших случаев насчитывается более 45 тысяч.
Не пропустите: Тарасов в третий раз стал отцом. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Хоффенхайм" мог подписать Холанда в 2016 году, но не договорился с ним по деньгам
-
ПСЖ уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции
-
"Ювентус" объявил заявку на матч 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом"
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за африканского таланта
-
Тарасов прокомментировал свою шутку про коронавирус
-
Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус"
-
Тарасова официально обвинили в расизме из-за штуки про коронавирус
-
1
Тарасов влип в расистский скандал, связанный с китайским коронавирусом
-
Орлов рассказал, что Кокорин ждет от "Зенита"
-
Слуцкий потроллил Дзюбу, сравнив его с котенком
-
Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020
-
Transfermarkt: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым
-
Агент Марселино прокомментировал интерес со стороны "Милана"
-
Голкипер "Зенита" перешел в "Ростов"
-
Соболев рассказал о своем переходе в "Спартак"
-
"Реал" возобновил интерес к лидеру "Лацио"
-
Защитник "Локомотива" Мурило высказался о возможности сыграть за сборную России
-
"Барселона" приносит Каталонии более одного миллиарда евро
-
С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба
-
Дзюба и Слуцкий потроллили друг друга в инстаграме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15