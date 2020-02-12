Тарасова официально обвинили в расизме из-за штуки про коронавирус

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Тарасова официально обвинили в расизме из-за штуки про коронавирус
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) обвинила в расизме полузащитника Дмитрия Тарасова, который в данный момент тренируется в составе казанского "Рубина". Футболист опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности, подписав ее "коронавирус".

"Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями", – приводят "РИА Новости" заявление пресс-службы FARE.

На данный момент от коронавируса умерли более 1 100 человек. Официально заболевших случаев насчитывается более 45 тысяч.

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