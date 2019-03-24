Тарасову, возможно, придется заплатить более 15 миллионов в качестве задолженности по алиментам

Сергей Жорин, являющийся адвокатом бывшей супруги полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, сообщил, что футболисту, возможно, придется заплатить 15,5 миллионов рублей в качестве задолженности по алиментам.

По его словам, долги футболиста по алиментам составляет 7,5 миллионов евро. Также хавбек должен будет выплатить штраф за задержку выплаты алиментов. Неустойка на сегодняшний день составляет около 8 миллионов рублей.

Девятилетняя Ангелина родилась в браке Тарасова с его первой женой Оксаной. Затем он был женат на известной певице Ольге Бузовой. В данный момент Тарасов находится в браке моделью Анастасией Костенко.

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