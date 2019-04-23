Тарделли: "Некоторые футболисты мучаются из-за Роналду"

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Тарделли: "Некоторые футболисты мучаются из-за Роналду"

Экс-игрок "Ювентуса" Марко Тарделли считает, что в определённом смысле португальский форвард Криштиану Роналду вредит туринской команде.

"Роналду навязывает свои порядки в команде. Думаю, некоторые футболисты из-за его присутствия на поле играют хуже, подсознательно мучаются. Один из таких игроков - Пауло Дибала", - цитирует Тарделли Marca.

"Ювентус" купил Роналду прошлым летом у "Реала" за 117 миллионов евро. 34-летний нападающий забил 26 мячей и сделал 12 ассистов в 39 матчах.

Что касается Дибалы, то в текущем сезоне 25-летний аргентинец провёл за "старую синьору" 39 игр, в которых отличился 10 голами и 6 результативными передачами.

Не пропустите: Роналду посвятил пост в инстаграме собственному величию. | http://soccernews.ru

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