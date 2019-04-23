Тарделли: "Некоторые игроки "Ювентуса" страдают из-за Роналду"

Легендарный игрок "Ювентуса" Марко Тарделли заявил, что Криштиану Роналду иногда отрицательно влияет на развитие игроков туринского клуба. Об этом информирует Rai Sport.

"В "Ювентусе" нужно больше уделять времени работе с командой. Возможно, Роналду участвовал в огромном количестве матчей. Он создает настроение в команде. При нем некоторые игроки расслабляются, они неосознанно страдают из-за его присутствия. Дибала - один из них", - отметил Тарделли.

В нынешнем сезоне Дибала участвовал в 39 матчах, отметившись 10 голами и 6 ассистами.

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