Тарделли: "Некоторые игроки "Ювентуса" страдают из-за Роналду"
Легендарный игрок "Ювентуса" Марко Тарделли заявил, что Криштиану Роналду иногда отрицательно влияет на развитие игроков туринского клуба. Об этом информирует Rai Sport.
"В "Ювентусе" нужно больше уделять времени работе с командой. Возможно, Роналду участвовал в огромном количестве матчей. Он создает настроение в команде. При нем некоторые игроки расслабляются, они неосознанно страдают из-за его присутствия. Дибала - один из них", - отметил Тарделли.
В нынешнем сезоне Дибала участвовал в 39 матчах, отметившись 10 голами и 6 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14