Таре: "Де Врей повел себя нечестно по отношению к "Лацио"
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре подверг критике защитника команды Стефана де Врея, который отказался продлевать контракт с клубом.
"Мы приняли нелегкое решение прекратить переговоры с де Вреем о продлении контракта, так как он повел себя нечестно по отношению к нам. Впрочем теперь мы смотрим вперед. У "Лацио" было прекрасных три с половиной года с ним, мы добились больших успехов. Надеемся, что завершим сезон удачно. А дальше мы пойдем разными путями", - приводит слова Таре Sky Sport Italia.
Напомним, что контракт де Врея с "Лацио" истекает летом и он перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Лацио
|25
|49
|5
|Интер Милан
|25
|48
|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|25
|30
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|Кальяри
|25
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|15
|Кьево
|25
|25
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|Сассуоло
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|17
|Кротоне
|25
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|18
|СПАЛ
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|19
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|25
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