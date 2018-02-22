Таре: "Де Врей повел себя нечестно по отношению к "Лацио"

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре подверг критике защитника команды Стефана де Врея, который отказался продлевать контракт с клубом.

"Мы приняли нелегкое решение прекратить переговоры с де Вреем о продлении контракта, так как он повел себя нечестно по отношению к нам. Впрочем теперь мы смотрим вперед. У "Лацио" было прекрасных три с половиной года с ним, мы добились больших успехов. Надеемся, что завершим сезон удачно. А дальше мы пойдем разными путями", - приводит слова Таре Sky Sport Italia.

Напомним, что контракт де Врея с "Лацио" истекает летом и он перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.

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