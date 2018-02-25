Таре: "Лацио" отказался продавать Милинковича-Савича за 70 миллионов евро"

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Таре: "Лацио" отказался продавать Милинковича-Савича за 70 миллионов евро"

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что клуб отказался продавать сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича прошлым летом.

"Летом у нас было предложение по Милинковичу-Савичу в размере 70 миллионов евро, но мы отклонили его. Наш клуб не является трамплином для перехода в другие команды", – приводит слова Таре Football Italia.

Ранее сообщалось, что 22-летним сербом интересуются "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Реал".

В этом сезоне Милинкович-Савич провел 24 матча в Серии А, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

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