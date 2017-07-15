Тарханов: "Думаю, "Ростов" чётко играл на ничью"

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Тарханов: "Думаю, "Ростов" чётко играл на ничью"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал ничейный исход в матче первого тура чемпионата России против "Ростова".

"Справедливый результат, потому что у нас с игры практически не было моментов. У них тоже не было. Мы забили с пенальти, угрозу создавали со стандартов. Также они забили с углового и со стандартов создавали моменты. Игра переходила от них к нам, ничейная игра. Когда они забили, то не стали прессинговать, а отошли назад. Думаю, они чётко играли на ничью. А мы не смогли вскрыть оборону, у нас есть проблемы в этом плане" - сказал Тарханов.

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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