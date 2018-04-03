Тарханов: "Как Ари проявит себя в сборной России - большой вопрос"

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Тарханов: "Как Ари проявит себя в сборной России - большой вопрос"Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов высказался о возможной натурализации форварда московского "Локомотива" Ари.

"Имеет ли смысл натурализации для сборной Ари? Есть уровень чемпионата, а есть уровень сборной. Как Ари себя проявит в национальной команде - большой вопрос. Пока у нас есть Федор Смолов, Артем Дзюба… Последний, кстати, точно не слабее Антона Заболотного, которого вызывает Черчесов. Скажу больше: Артем - более квалифицированный футболист", - цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Тарханов посоветовал Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны сборной. | soccernews.ru

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