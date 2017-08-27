Тарханов: "Локомотив" мастеровитее, чем мы"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" в матче восьмого тура чемпионата России.

"В первом тайме мы играли, инициативой владели, создавали моменты, было достаточно много подходов. После перерыва был отрезок, где мы чуть просели, поэтому быстро проводили замены, чтобы как-то оживить среднюю линию. Два гола - грубые ошибки. По движению, по старанию у нас всё хорошо было. "Локомотив" мастеровитее, чем мы, хотя в конце мы имели хорошие моменты" - сказал Тарханов.

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