Тарханов: "Можно признать - "Уфа" нас переиграла по всем статьям"

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РФПЛ от "Уфы".

"Уфа" нас переиграла по всем статьям, это можно признать. Первые полтайма вообще не могли выйти со своей половины поля, соперник агрессивно играл против нас, у нас игра не получилась, если честно сказать", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, итог сегодняшнему матчу подвел и Семак. | soccernews.ru