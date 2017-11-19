Тарханов: "Можно признать - "Уфа" нас переиграла по всем статьям"

Теги александр тархановуралуфа

Тарханов: "Можно признать - "Уфа" нас переиграла по всем статьям"Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РФПЛ от "Уфы".

"Уфа" нас переиграла по всем статьям, это можно признать. Первые полтайма вообще не могли выйти со своей половины поля, соперник агрессивно играл против нас, у нас игра не получилась, если честно сказать", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, итог сегодняшнему матчу подвел и Семак. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов