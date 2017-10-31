Тарханов: "Мы с президентом "Урала" хотим, чтобы клуб поборолся за Лигу Европы"

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Тарханов: "Мы с президентом "Урала" хотим, чтобы клуб поборолся за Лигу Европы"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что его команда намерена пробиться в еврокубки.

"Это пока локальный успех, но такое место мы еще не занимали. И президент клуба, и я хотим, чтобы команда поборолась за Лигу Европы. Будем к этому стремиться, посмотрим, что получится. Усилится ли "Урал" в зимнее трансферное окно? Наша селекционная группа работает, ищем игроков на некоторые позиции, чтобы усилить команду, чтобы замена, если произойдут какие-то проблемы, была каждому футболисту", – приводят слова Тарханова российские СМИ.

После 15-ти туров "Урал" имеет в своем активе 23 очка и занимает пятое место в Премьер-лиге.

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