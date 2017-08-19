Тарханов: "Наверное, счёт по игре"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвёл итоги матча седьмого тура чемпионата России против ЦСКА.
"Средняя линия немного проваливается. У ЦСКА было два момента, но Годзюр спас. У нас момент тоже был - Бавин не забил. Наверное, счёт по игре. Хорошо, что не проигрываем. Настанет момент, когда "Урал" выиграет" - сказал Тарханов.
Не пропустите видеообзор матча "Урал" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
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