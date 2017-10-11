Тарханов назвал главную задачу, которую необходимо решить Черчесову

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов назвал главную задачу, которую необходимо решить наставнику сборной России Станиславу Черчесову.

"Закономерен ли результат матча против Ирана: Результат такой, какой он есть. Сейчас главная задача для тренерского штаба - сформировать среднюю линию. Если нет хорошей середины, атаковать очень сложно", - цитирует 63-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, Бубнов назвал главную проблему сборной России. | soccernews.ru