Тарханов: "Не могли выйти из-под прессинга "Спартака"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился эмоциями после матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака".
"У нас в составе ещё молодые ребята, которые не готовы постоянно оказывать сопротивление. После двух побед дали слабину. Все старались, работали, но не получилось. Я предупреждал игроков, что "Спартак" тоже провёл неудачную серию и сделает всё, чтобы нас переиграть. Но мы оказались не готовы. С атакой есть проблемы. Да и когда удалили Балажица, всё стало понятно. Вдесятером всё-таки очень тяжело было, хоть мы и старались. "Спартак" быстро играл, хорошо прессинговал, а мы не могли из-под него выйти" - сказал Тарханов.
Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Урал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9