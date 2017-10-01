Тарханов: "Не могли выйти из-под прессинга "Спартака"

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Тарханов: "Не могли выйти из-под прессинга "Спартака"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился эмоциями после матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака".

"У нас в составе ещё молодые ребята, которые не готовы постоянно оказывать сопротивление. После двух побед дали слабину. Все старались, работали, но не получилось. Я предупреждал игроков, что "Спартак" тоже провёл неудачную серию и сделает всё, чтобы нас переиграть. Но мы оказались не готовы. С атакой есть проблемы. Да и когда удалили Балажица, всё стало понятно. Вдесятером всё-таки очень тяжело было, хоть мы и старались. "Спартак" быстро играл, хорошо прессинговал, а мы не могли из-под него выйти" - сказал Тарханов.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Урал". | http://soccernews.ru

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