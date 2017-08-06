Тарханов: "Пенальти в ворота "Урала" и близко не было"

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Тарханов: "Пенальти в ворота "Урала" и близко не было"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Что касается игры, мы в первом тайме хорошо играли, атаковали, во втором тайме нас поддавили. У "Краснодара" было территориальное преимущество. Удары были, но не были голевыми. вратарь легко справлялся. Пенальти дал судья, его и близко не было. Все против повтора, но тут могли бы и посмотреть. Судья не прав. В первом тайм был чистый пенальти, когда Мартынович на нашем игроке сфолил, но там судья не поставил. Нам надо очищать футбол. Судья решает за команду – это обидно.

Что сказал судье после матча? Я высказал ему, что думаю. Он сказал, что стопроцентный пенальти. Я ответил, что если ты так считаешь, то вообще судить не умеешь", - приводят слова Тарханова российские СМИ.

Напомним, что "Краснодар" сумел уйти от поражения благодаря 11-метровому в компенсированное время.

Не пропустите: "Краснодар" и "Урал" сыграли вничью. | http://soccernews.ru

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