Тарханов: "Первые 15 минут матча провели очень плохо"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвёл итоги матча шестого тура чемпионата России против тульского "Арсенала".
"Сложно сказать, почему быстро пропустили два мяча. Первые 15 минут мы вообще провели очень плохо. Потом стали играть лучше, создали несколько моментов. Но при этом могли и пропустить" - сказал Тарханов.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" – "Урал". | http://soccernews.ru
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|6
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|6
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|6
|4
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