Тарханов: "Первый раз слышу, что "Урал" крупно не побеждал в Премьер-Лиге"

Теги александр тархановуралтосно

Тарханов: "Первый раз слышу, что "Урал" крупно не побеждал в Премьер-Лиге"Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов подвел итог сегодняшнему матчу своей команды против "Тосно".

"Тосно" играет в атлетический футбол. Заболотный почти все единоборства выигрывает, хотя сегодня игроки "Урала" составили ему конкуренцию. У соперника хорошо открываются фланговые игроки, но втором тайме мы изменили ситуацию, после чего подач с флангов больше не было больше. Держали ли в уме, что "Урал" еще ни разу не одерживал крупной победы в РФПЛ? Первый раз об этом слышу", - цитирует наставника "оранжево-черных" чемпионат.com.

Напомним, "Урал" обыграл "Тосно" со счетом 3:1. | soccernews.ru

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