Тарханов: "Первый раз слышу, что "Урал" крупно не побеждал в Премьер-Лиге"
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов подвел итог сегодняшнему матчу своей команды против "Тосно".
"Тосно" играет в атлетический футбол. Заболотный почти все единоборства выигрывает, хотя сегодня игроки "Урала" составили ему конкуренцию. У соперника хорошо открываются фланговые игроки, но втором тайме мы изменили ситуацию, после чего подач с флангов больше не было больше. Держали ли в уме, что "Урал" еще ни разу не одерживал крупной победы в РФПЛ? Первый раз об этом слышу", - цитирует наставника "оранжево-черных" чемпионат.com.
Напомним, "Урал" обыграл "Тосно" со счетом 3:1. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|11
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|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Краснодар
|11
|21
|4
|ЦСКА Москва
|11
|20
|5
|Ростов
|11
|16
|6
|Урал
|11
|16
|7
|Спартак Москва
|11
|14
|8
|Рубин
|10
|14
|9
|Ахмат
|10
|14
|10
|Уфа
|11
|13
|11
|Арсенал Тула
|11
|11
|12
|Динамо Москва
|11
|10
|13
|Тосно
|11
|9
|14
|Амкар
|10
|8
|15
|СКА Хабаровск
|10
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|16
|Анжи
|11
|8