Тарханов посоветовал Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны

Теги уралалександр тархановстанислав черчесовроссияроман емельянов

Тарханов посоветовал Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороныГлавный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов посоветовал своему коллеге из сборной России Станиславу Черчесову игрока, которого можно наигрывать в центре обороны.

"Кому играть в центре защиты в сборной? Есть "нераскрученные" пока ребята, на которых стоит обратить внимание Станиславу Черчесову. Тот же Роман Емельянов у меня в "Урале". Он хотя и хавбек, но я его наигрываю в центре защиты. И Роман неплохо смотрится в единоборствах, позиционно хорошо играет, наверху выигрывает борьбу. Так что, повторюсь, Черчесову имеет смысл присмотреться. Нельзя ограничивать выбор только теми, кто у же в сборной. Ситуация-то авральная. Выбыли два основных защитника", - цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Капелло оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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