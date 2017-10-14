Тарханов прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Мяч не держался, прессинговали, и начало второго тайма провалили. Не могли забить. Потом переломили ход игры, начались выходы в атаку, пошли моменты, забили дважды. Игра шла до забитого гола. Но "Урал" переломил ход матча до этого. У "Анжи" энергозатратная игра. Двигались, навязывали борьбу. И замены у нас были хорошие" - сказал Тарханов.

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