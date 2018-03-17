Тарханов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Двух-трёх матчей было достаточно, чтобы понять, как они играют. Единственное, на что обратили внимание - это движение, единоборства. Они хорошо готовы функционально, тем более, что мы знаем - Билялетдинов хорошо готовит команды в этом аспекте. Мы нивелировали это, контролировали мяч. Они неплохо играли в обороне. Когда мы забили, они раскрылись - здесь у нас появились возможности для того, чтобы забить. В итоге в конце мы забили ещё два мяча" - сказал Тарханов.

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