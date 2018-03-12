Тарханов прокомментировал поражение от "Локомотива"

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Тарханов прокомментировал поражение от "Локомотива"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов дал комментарии после матча 22-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Первый тайм мы вроде начали хорошо, создали момент, а потом стали проигрывать единоборства, давать проводить контратаки, о чём мы и предупреждали футболистов. "Локомотив" очень силён в контратаках и больше мячей забивает именно с таких позиций. Мы и в середине очень слабо играли - единоборства проигрывали, подбора не было и дали фору "Локомотиву". Во втором тайме преимущество было, были какие-то предголевые ситуации, но не забили" - сказал Тарханов.

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

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