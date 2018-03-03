Тарханов: "Пропустили обидный гол от ЦСКА"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России.

"У нас были неплохие контратаки, когда мы цеплялись за мяч в середине поля. Могли довести, могли не довести. У ЦСКА было не слишком много моментов. Мы обидный такой гол пропустили. Такой же, как мы "Динамо" забили в концовке. То же самое здесь. Годзюр, наверное, не определил позицию свою. И пропустили гол. Хотя могли в концовке забить. Егорычев наносил удар головой. Не получилось. Два раза Кулаков хорошо проходил. Тоже не довели до конца" - сказал Тарханов.

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