Тарханов: "Просто так "Динамо" не обыграешь"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

"Игра была хорошей, получился высокий темп, было много борьбы, даже травма. Повреждение получил хороший футболист, которого приобрело "Динамо" (Самба Соу). Во втором тайме нас чуть-чуть поджимали, но мы в итоге забили единственный гол. У "Динамо" все игроки премьер-лиги. Если бы они вернулись в высший дивизион с составом ФНЛ, то им было бы тяжело. А так, у них хорошие футболисты и качественная команда. Мне понравилось, как они играли со "Спартаком" (2:2). Просто так "Динамо" не обыграешь, и они будут брать очки. Именно этого я и пожелал Калитвинцеву, с которым у нас хорошие дружеские отношения", - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов.

Благодаря этой победе "Урал" с четырьмя очками поднялся на четвертое место в Премьер-лиге.

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