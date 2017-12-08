Тарханов: "Пытались дожать "Арсенал", но не получилось"

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Тарханов: "Пытались дожать "Арсенал", но не получилось"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвёл итоги матча 20-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Претензий к ребятам нет - несмотря на погодные условия, они боролись до конца, пытались дожать, но не получилось. Да и гол пропустили такой, то рикошет, то мы сами ошибёмся. Учитывая, что у нас сегодня не было большой группы определяющих игроков, игра у нас не получалась. То, что я сделал одну замену связано с тем, что некем укреплять было состав. Мы набрали 25 очков, это больше, чем в том году, это хорошо. Но дома мы потеряли достаточно много очков, в том числе и сегодня, поэтому могли быть и выше" - сказал Тарханов

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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