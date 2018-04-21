Тарханов: "Результат матча с "Анжи" закономерен"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу своей команды над "Анжи" в матче 27-го тура чемпионата России.

"Матч был напряжённый. Мы хотим повыше подняться, "Анжи" вылезает с предпоследнего места. Естественно, напряжение было сумасшедшее. Судейство обсуждать тяжело - они ошибались как в ту, так и в другую сторону. Но результат закономерен" - сказал Тарханов.

Не пропустите видеообзор матча "Анжи" - "Урал". | http://soccernews.ru