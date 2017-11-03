Тарханов: "Результат матча с "Динамо" справедлив"

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Тарханов: "Результат матча с "Динамо" справедлив"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал ничью с московским "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата России.

"Игра была ожесточённой. "Динамо" - марка высокая, они пытаются уйти из опасной зоны. Мы пытаемся удержаться в группе лидеров. Это сказалось на нашей игре, особенно во втором тайме, где не всё получалось. После второго пропущенного мяча преимущество было у нас, мы смогли сравнять счёт. Плюс ещё момент был у Бикфалви. Но результат справедлив" - сказал Тарханов.

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Динамо". | http://soccernews.ru

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