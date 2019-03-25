Тарханов: "Россия могла выиграть у Казахстана со счётом 10:0"

Известный российский тренер Александр Тарханов уверен, что национальная сборная могла добыть ещё более крупную победу над Казахстаном, если бы у команды не хромала реализация.

"Можно похвалить всю команду, никто не выпадал. В то же время надо признать, что особых проблем соперники нам не доставили. Ребята без труда их обыгрывали, проводили интересные комбинации. Было бы получше с реализацией моментов, могли бы выиграть со счётом 10:0", - сказал Тарханов.

Напомним, что Россия разгромила Казахстан со счётом 4:0. Дубль оформил Денис Черышев, ещё один мяч в активе Артёма Дзюбы, также казахи забили автогол.

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