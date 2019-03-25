Тарханов: "Россия могла выиграть у Казахстана со счётом 10:0"

1 Теги александр тархановроссияказахстан

Тарханов: "Россия могла выиграть у Казахстана со счётом 10:0"

Известный российский тренер Александр Тарханов уверен, что национальная сборная могла добыть ещё более крупную победу над Казахстаном, если бы у команды не хромала реализация.

"Можно похвалить всю команду, никто не выпадал. В то же время надо признать, что особых проблем соперники нам не доставили. Ребята без труда их обыгрывали, проводили интересные комбинации. Было бы получше с реализацией моментов, могли бы выиграть со счётом 10:0", - сказал Тарханов.

Напомним, что Россия разгромила Казахстан со счётом 4:0. Дубль оформил Денис Черышев, ещё один мяч в активе Артёма Дзюбы, также казахи забили автогол.

Не пропустите: Черышев установил личный рекорд результативности. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

artempavlov

теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/moiblog

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов