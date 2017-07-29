Тарханов: "С "Уфой" очень сложно играть"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов дал комментарии после матча третьего тура чемпионата России против "Уфы".

"Имели большое преимущество. Игра была практически в одни ворота. Не хватает каких-то качеств, мастерства, чтобы хладнокровно использовать моменты. С "Уфой" очень сложно играть, они хорошо обороняются, два нападающих - два зверя" - сказал Тарханов.

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