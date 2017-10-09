Тарханов сделал выбор между Луневым и Акинфеевым
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов назвал лучшего вратаря России.
"Лунев - хороший вратарь, но я считаю, что Акинфеев - сильнее. Акинфеев все время в сборной в воротах стоит, в Лиге Чемпионов постоянно играет, а у Лунева пока еще не было такой практики. Не было пока у Лунева игры против "Манчестер Юнайтед". Когда Андрей поиграет против европейских топ-клубов, наберется опыта, тогда можно будет говорить о том, кто лучше. Но на данный момент Акинфеев - просто сильнее Лунева", - цитирует наставника "оранжево-черных" Спорт уик-энд.
Напомним, Черчесов высказался о взаимодействии Кокорина и Смолова. | soccernews.ru
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