Тарханов: "Смолов не собирается менять клуб"

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Тарханов: "Смолов не собирается менять клуб"Главный тренер "Урала" Александр Тарханов не сомневается в том, что нападающий Федор Смолов будет выполнять контракт, даже если "Краснодар" не отпустит его в другой клуб.

"Я не слышал от Феди, что он хочет уйти из "Краснодара". У него есть желание играть в Лиге чемпионов, он мечтает выступать в Европе, но у него есть контракт и Смолов сам говорит, что его надо выполнять. Если его отпустят, тогда он может принимать какие-то решения. Есть контракт и там все прописано, его пожелания и прочее. Нужно смотреть, нужен Смолов команде или нет. Думаю, "Краснодару" он очень нужен.

 

Я считаю, менять шило на мыло нельзя. Если уж уходить, то в такой клуб, который выступает в Лиге чемпионов, с которым можно чего-то добиться. Если говорить о Европе, нужно идти в сильную команду. "Краснодар" – это очень хороший клуб. И стадион, и база, и финансы, все есть. Я думаю, он по всем условиям находится не ниже "Спартака" и "Зенита". У того же "Зенита" нет такой базы, как у "Краснодара", - сказал он.

Читайте: Красножан: "В России Смолов прогрессировать не будет" | soccernews.ru

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