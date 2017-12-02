Тарханов: "Урал" мог сравнять счёт, но не получилось"

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Тарханов: "Урал" мог сравнять счёт, но не получилось"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" в матче 19-го тура чемпионата России.

"Было хорошее движение. Первый тайм играли достаточно хорошо. Две вынужденные замены повлияли на нашу игру. Бумаль и Бикфалви - основополагающие для нас фигуры, плюс не было Балажица. У нас нет такого набора игроков, как у "Зенита". Когда Бумаль ушёл, мы чуть просели и пропустили второй мяч. В конце у нас были хорошие моменты, когда могли сравнять счёт, но не получилось" - сказал Тарханов.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Урал". | http://soccernews.ru

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