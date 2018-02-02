Тарханов: "Урал" оторвал бы Шатова с руками, если бы нам его предложили"



Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что переход полузащитника "Зенита" Олега Шатова в его команду маловероятен.

"В зимнее трансферное окно нам нужно укрепить одну-две позиции. Пока ищем футболистов. Про Олега Шатова, не тренирующегося с основой "Зенита", никаких разговоров не было. Если бы нам его предложили, оторвали бы с руками. Но питерцы заявили его на плей-офф Лиги Европы. Что касается Романа Павлюченко, находящего сейчас без контракта, он уехал из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам – хотел играть в Москве. С ним сейчас на тему возвращения к нам даже не общались", – приводят слова Тарханова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летний Шатов не перейдет в "Уфу".

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