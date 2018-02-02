Тарханов: "Урал" оторвал бы Шатова с руками, если бы нам его предложили"

Теги уралзенит санкт-петербурголег шатовалександр тарханов

Тарханов: "Урал" оторвал бы Шатова с руками, если бы нам его предложили"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что переход полузащитника "Зенита" Олега Шатова в его команду маловероятен.

"В зимнее трансферное окно нам нужно укрепить одну-две позиции. Пока ищем футболистов. Про Олега Шатова, не тренирующегося с основой "Зенита", никаких разговоров не было. Если бы нам его предложили, оторвали бы с руками. Но питерцы заявили его на плей-офф Лиги Европы. Что касается Романа Павлюченко, находящего сейчас без контракта, он уехал из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам – хотел играть в Москве. С ним сейчас на тему возвращения к нам даже не общались", – приводят слова Тарханова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летний Шатов не перейдет в "Уфу".

Не пропустите: "Зенит" объявил состав на второй зимний сбор. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов