Тарханов: "Урал" оторвал бы Шатова с руками, если бы нам его предложили"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что переход полузащитника "Зенита" Олега Шатова в его команду маловероятен.
"В зимнее трансферное окно нам нужно укрепить одну-две позиции. Пока ищем футболистов. Про Олега Шатова, не тренирующегося с основой "Зенита", никаких разговоров не было. Если бы нам его предложили, оторвали бы с руками. Но питерцы заявили его на плей-офф Лиги Европы. Что касается Романа Павлюченко, находящего сейчас без контракта, он уехал из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам – хотел играть в Москве. С ним сейчас на тему возвращения к нам даже не общались", – приводят слова Тарханова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что 27-летний Шатов не перейдет в "Уфу".
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|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|Уфа
|20
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|7
|Ахмат
|20
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|8
|Урал
|20
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|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
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|12
|Динамо Москва
|20
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|Амкар
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