Тарханов: "В сборной России есть два нападающих супер-уровня"

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов высказался о комплектовании состава сборной России.

"У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие. У нас есть два нападающих, Кокорин и Смолов, которых я считаю футболистами супер-уровня. Единственное - есть проблемы с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание - с этим есть проблемы", - цитирует 63-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Ананко оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru