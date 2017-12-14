Тарханов: "В сборной России есть два нападающих супер-уровня"

Теги россияалександр тархановфедор смоловалександр кокорин

Тарханов: "В сборной России есть два нападающих супер-уровня"Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов высказался о комплектовании состава сборной России.

"У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие. У нас есть два нападающих, Кокорин и Смолов, которых я считаю футболистами супер-уровня. Единственное - есть проблемы с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание - с этим есть проблемы", - цитирует 63-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Ананко оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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