Тарханов: "Видимо, Манчини не любит русских"

Теги александр тархановуралзенит санкт-петербурголег шатовартём дзюбароберто манчини

Тарханов: "Видимо, Манчини не любит русских"Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов высказался о ситуациях, в которых оказались игроки питерского "Зенита" Олег Шатов и Артем Дзюба, выпавшие из доверия наставника своей команды Роберто Манчини.

"Видимо, Роберто Манчини не любит русских. Тот же Шатов свои матчи отыграл здорово. Почему он не получает больше шансов - загадка. С удовольствием пригласил бы такого игрока в "Урал". От Дзюбы тоже не отказался бы. Но двух таких новичков наш клуб точно не потянет", - цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Тарханов назвал цели "Урала" на вторую часть сезона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов