Тарханов: "Видимо, Манчини не любит русских"

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов высказался о ситуациях, в которых оказались игроки питерского "Зенита" Олег Шатов и Артем Дзюба, выпавшие из доверия наставника своей команды Роберто Манчини.

"Видимо, Роберто Манчини не любит русских. Тот же Шатов свои матчи отыграл здорово. Почему он не получает больше шансов - загадка. С удовольствием пригласил бы такого игрока в "Урал". От Дзюбы тоже не отказался бы. Но двух таких новичков наш клуб точно не потянет", - цитирует 63-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Тарханов назвал цели "Урала" на вторую часть сезона. | soccernews.ru