Тарханов: "Во втором тайме ничего не дали сделать "Ахмату"

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче над грозненским "Ахматом".

"Любая победа - важна. Сегодня выиграли, очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний. В первом тайме старались сохранить результат. Потом атаковали и забили еще один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику", - цитирует наставника "оранжево-черных" чемпионат.com.

Напомним, "Урал" выиграл у "Ахмата" со счетом 2:0. | soccernews.ru