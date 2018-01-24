Тарханов: "Восьмое-девятое место – неплохой результат для "Урала"



Главный тренер "Урала" Александр Тарханов оценил выступление команды в Премьер-лиге.

"Для нас восьмое-девятое место – неплохой промежуточный результат. В первых турах часто играли вничью, потом пошла серия побед, перед перерывом потерпели несколько необязательных поражений. Если бы не эти осечки, стояли бы в таблице выше. Норматив выполнен. Но могло быть лучше.

Не все игроки могут долго держать максимальный уровень концентрации. У нас в составе много молодежи, им надо набраться опыта. Ну и о травмах не забывайте. Стоило выпасть из обоймы Петрюсу Бумалю, начались проблемы. А после матча с "Зенитом" потеряли Эрика Бикфалви. Кем их равноценно заменить? Новички у нас быстро адаптируются. В прошлом году взяли Бикфалви, Грегора Балажица, Николая Димитрова. Потом пришли еще более молодые, Алексей Евсеев, например", - приводят слова Тарханова российские СМИ.

После 20 туров "Урал" занимает восьмое место в Премьер-лиге.

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