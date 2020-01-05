Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"

Российский тренер Александр Тарханов - основной кандидат на пост главного тренера "Енисея", передает Матч ТВ.

На данный момент, специалист является вице-президентом "Пюника".

Новое руководство клуба склоняется к кандидатуре Тарханова. Сам специалист пока не подтвердил информацию

"Такая информация, видимо, пошла после того, как в конце декабря я ездил в Красноярск на футбольный матч. Я там всех знаю, но разговора, чтобы возглавить "Енисей", не было. Если поступит конкретное предложение? Пока не могу ничего не ответить", - сказал Тарханов.

"Енисей" располагается на 17 месте в турнирной таблице ФНЛ.

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