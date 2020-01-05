Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
Российский тренер Александр Тарханов - основной кандидат на пост главного тренера "Енисея", передает Матч ТВ.
На данный момент, специалист является вице-президентом "Пюника".
Новое руководство клуба склоняется к кандидатуре Тарханова. Сам специалист пока не подтвердил информацию
"Такая информация, видимо, пошла после того, как в конце декабря я ездил в Красноярск на футбольный матч. Я там всех знаю, но разговора, чтобы возглавить "Енисей", не было. Если поступит конкретное предложение? Пока не могу ничего не ответить", - сказал Тарханов.
"Енисей" располагается на 17 месте в турнирной таблице ФНЛ.
А еще: Ланин перешел из "Краснодара" в "Енисей"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в Примере
-
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А
-
Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии
-
2
Мещеряков: "Рассчитываем на исправление ситуации в "Локомотиве"
-
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
-
"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Тосуна
-
Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче с "Ливерпулем"
-
Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы
-
"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А
-
1
Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" защитника Кулушевски
-
"Гранада" на своем поле обыграла "Мальорку" в Примере
-
"Барселона" готова заплатить 35 миллионов евро за Клостерманна
-
5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году
-
Ибрагимович вошел в заявку "Милана" на матч с "Сампдорией"
-
Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента
-
Гаттузо рассказал о подготовке "Наполи" к матчу с "Интером"
-
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
-
Экс-форвард "Милана" Томассон возглавил "Мальме"
-
Пиоли поделился мнением о форварде "Милана" Пентеке
-
"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15