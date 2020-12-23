Таш Саркисян сравнил Кикнадзе и Смородскую

Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

Таш Саркисян сравнил Кикнадзе и СмородскуюИзвестный шоумен и болельщик "Локомотива" Таш Саркисян прокомментировал новость об увольнении Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.

"Это, конечно, праздник, но со слезами на глазах. Ущерб, который нанесли клубу Кикнадце и Мещеряков еще предстоит оценить. Какое-то время будем приходить в себя.

Мне с трудом удается представить, кто может справится с ролью гендиректора хуже, чем Кикнадзе. Он был таким самодуром на этом посту, что Ольга Юрьевна Смородская по сравнению с ним — Илон Маск. Это невероятно, как можно быть таким токсичным?!", — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

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