Таш Саркисян сравнил Кикнадзе и Смородскую

Известный шоумен и болельщик "Локомотива" Таш Саркисян прокомментировал новость об увольнении Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.

"Это, конечно, праздник, но со слезами на глазах. Ущерб, который нанесли клубу Кикнадце и Мещеряков еще предстоит оценить. Какое-то время будем приходить в себя.