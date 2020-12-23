Таш Саркисян сравнил Кикнадзе и Смородскую
Известный шоумен и болельщик "Локомотива" Таш Саркисян прокомментировал новость об увольнении Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.
"Это, конечно, праздник, но со слезами на глазах. Ущерб, который нанесли клубу Кикнадце и Мещеряков еще предстоит оценить. Какое-то время будем приходить в себя.
Мне с трудом удается представить, кто может справится с ролью гендиректора хуже, чем Кикнадзе. Он был таким самодуром на этом посту, что Ольга Юрьевна Смородская по сравнению с ним — Илон Маск. Это невероятно, как можно быть таким токсичным?!", — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом "Чемпионата".
Читать по теме: Леонченко завтра будет представлен как новый генеральный директор "Локо" | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Реал" дома обыграл "Гранаду"
-
Лаутаро Мартинес прокомментировал лидерство "Интера" в Серии А
-
Таш Саркисян сравнил Кикнадзе и Смородскую
-
Букмекеры оценили шансы "Локомотива" выиграть чемпионат после ухода Кикнадзе
-
"Интер" возглавил таблицу Серии А
-
"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги
-
1
Ян Облак назвал лучшего игрока в мире
-
Леонченко завтра будет представлен как новый генеральный директор "Локо"
-
Оливер Кан считает, что "Бавария" должна смириться с уходом Алабы
-
"Интер" выставил Эриксена на трансфер
-
Главного арбитра матча "Ювентус" – "Фиорентина" могут отстранить
-
Форвард "Лиона" Дембеле на тренировке сломал руку
-
Появилась реакция Семина на уход Кикнадзе из "Локомотива"
-
ПСЖ планирует купить Рюдигера
-
"Зенит" продаст Дриусси при одном условии
-
В "Локомотиве" определились с приоритетной заменой Кикнадзе
-
Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он может пойти в политику
-
Бразильский футболист требует 80 миллионов евро за выступления за сборную Китая
-
2
Брат Крооса: "Месси не заслужил попадания в тройку лучших игроков"
-
Экс-игрок "Локомотива" Коломейцев рассказал об уровне игры племянника олигарха Ротенберга